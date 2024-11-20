رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع عملاق حاز على إشادة مؤسسات الأمم المتحدة
رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع عملاق حاز على إشادة مؤسسات الأمم المتحدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار خلال كلمته في قمة مجموعة العشرين إلى التجربة المصرية الرائدة في مشروع حياة كريمة، موضحًا أنه مشروع عملاق ومن أضخم المشروعات على مستوى العالم ويستهدف تحسين جودة الحياة لـ60 مليون مصري.
وأشار «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن تجربة «حياة كريمة» تشيد بها مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الدولية وتنفذها الدولة المصرية كأكبر مشروع يغطي هذا الحجم من المواطنين.
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