نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات
عاجل- رئيس الوزراء: نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تركيزها الشديد على قطاع الصناعة، وتم عودة شركة النصر للسيارات للعمل، موضحا أن شركة النصر للسيارات جزء من الموروث المصرى.
وتابع رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك جهد كبير يتم فى قطاع صناعة السيارات، مؤكدا أن الهدف عودة مصر مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات.
وأوضح أن مشاركة مصر فى قمة العشرين هى المشاركة الرابعة وهذا يعكس مدى تقدير ومكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.
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