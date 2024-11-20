نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات

عاجل- رئيس الوزراء: نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة السيارات

أخبار مصر
نستهدف عودة مصر
نستهدف عودة مصر مركزا إقليميا ودوليا لصناعة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تركيزها الشديد على قطاع الصناعة، وتم عودة شركة النصر للسيارات للعمل، موضحا أن شركة النصر للسيارات جزء من الموروث المصرى.

txt

رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع عملاق حاز على إشادة مؤسسات الأمم المتحدة

txt

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

txt

عاجل- رئيس الوزراء: البدء فى تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى

وتابع رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك جهد كبير يتم فى قطاع صناعة السيارات، مؤكدا أن الهدف عودة مصر مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات.

وأوضح أن مشاركة مصر فى قمة العشرين هى المشاركة الرابعة وهذا يعكس مدى تقدير ومكانة مصر ضمن التكتلات الدولية.

رئيس الوزراء مدبولي السيارات صناعة السيارات مركز إقليمي لصناعة السيارات شركة النصر للسيارات مشروع حياة كريمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي قمة العشرين مركز عالمي لتخزين الحبوب قانون الكهرباء الجديد الفجوة الرقمية والتكنولوجية التنمية البشرية في مصر مشروعات تنموية مصرية استراتيجية الصناعة المصرية استدامة البيئة شراكة استراتيجية مصر البرازيل تحسين جودة الحياة للمواطنين

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: حياة كريمة مشروع عملاق حاز على إشادة مؤسسات الأمم المتحدة

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

عاجل- رئيس الوزراء: البدء فى تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى

مدبولي: السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع الحبوب

عاجل- مدبولي: انتهاء بعثة صندوق النقد الدولى من المراجعة خلال يومين
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع جوارديولا لتجديد عقده

لاعب منتخب مصر الشباب يجري أشعة بعد إصابته في مواجهة ليبيا

«الإدارة السبب».. عصام الحضري يكشف كواليس رحيله عن الزمالك