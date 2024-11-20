رئيس جامعة أسيوط يجامع مع وفد مديرية المالية بالمحافظة

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الاربعاء اجتماعًا مع وفد ممثل عن مديرية المالية بأسيوط، والذي ضمّ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، وأيمن أبو كريشة مدير عام الإيرادات، ومحمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة؛ وذلك لمتابعة خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ بما يعزز من تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال بالجامعة.

 وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة جامعة أسيوط على تحقيق رؤية للتطوير، والتحديث في مختلف القطاعات، مثمنًا كفاءة، وفعالية التعاون المثمر، والبناء مع كافة الوزارات، والهيئات؛ من أجل تيسير العمل، وتحسين مستوى الأداء في قطاعات الجامعة.

 ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة تنفيذ سياسات مالية، وإصلاحات سليمة،  ومتسقة؛  للإسراع بالإجراءات المالية، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع أشكال الدعم، وتعزيز أوجه التعاون مع مديرية المالية، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية؛ تهدف إلى رفع كفاءة، ومهارات العاملين بالجهاز الإداري؛ ليكونوا مؤهلين للقيام بالمهام المكلفين بها بصورة أفضل.

  كما أعلن الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ تتضمن تفعيل آليات بعض البرامج الخاصة التي تم إنشاؤها بعد قانون المالية العامة الموحد رقم6 لسنة٢202 إلى جانب التنسيق لعقد دورة تدريبية بالجامعة حول تفعيل قانون تنمية محررات الدولة وذلك لإكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

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