«الإدارة السبب».. عصام الحضري يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، لأول مرة عن أسباب رحيله عن نادي الزمالك بعد تجربة قصيرة داخل الفريق.

عصام الحضري يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "انضممت في فترة مليئة بالصراعات داخل النادي، سواء بين اللاعبين أو مجلس الإدارة". 

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‏وأضاف: "كنت أرغب في تقديم الأفضل، ولكن كان الوقت مليئًا بالمشاكل، ما أثر على الجميع". 

‏وتابع الحضري: "حتى الجهاز الفني كان يعاني من صراعات، بالإضافة إلى أن بعض اللاعبين، رغم كفاءتهم، لم يكونوا في أفضل تركيز لهم". 

‏وأوضح الحضري: "في تلك الفترة، تصدر الزمالك الدوري بفارق 12 نقطة، لكنهم خسروا اللقب بفارق 7 نقاط بسبب الأوضاع الإدارية".

 

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