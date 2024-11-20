إعلان الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

أعلنت اجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الأربعاء عن إعتماد اللجنة العليا المشرفة على عملية الانتخابات الطلابية بكليتي الجامعة الكشوف النهائية للمرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية الحدبد وذلك عقب الإنتهاء مرحلة تقديم وفحص الطعون

وقال الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة أن الكشوف النهائية للطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة للعام الجديد أسفرت عن ترشح عدد 62 طالب وطالبة من كليتي الجامعة بمختلف اللجان مؤكدًا أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة من أجل تمكين الطلاب من التعبير عن أرائهم بكل نزاهة وشفافية

وأضاف رئيس الجامعة أن الإنتخابات الطلابية، تعد فرصة هامة لإرساء قيم المشاركة الطلابية وتعزيز روح القيادة لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى دائمًا لدعم النشاط الطلابي بكافة أشكاله باعتباره جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب

وأضاف الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه من المقرر أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية غدا الخميس 21 نوفمبر، مع التشديد على أن تكون الدعاية وفق الأسس والقواعد المنظمة لها؛ على أن تُقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر؛ مشيرًا إلى أن جولة الإعادة ستكون يوم الأثنين 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 28 نوفمبر 2024