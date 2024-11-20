عاجل - موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2025 من وزارة الداخلية في محافظة القاهرة

موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2025 من وزارة الداخلية في محافظة القاهرة، وزارة الداخلية المصرية بدأت في إجراء قرعة الحج لعام 2024-1446، والتي تشمل جميع محافظات الجمهورية، على مدار الأيام المحددة بين الأربعاء 20 نوفمبر والثلاثاء 26 نوفمبر 2024. وقد أعلنت الوزارة سابقًا أنها تلقت طلبات التقديم خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر 2024.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي كل مايخص الإعلان نتيجة قرعة الحج 2025 في محافة القاهرة لعام 2025ـ بالإصافة إلى طريقة وخطوات الحصول على النتائج.

مواعيد إجراء قرعة الحج في المحافظات

الأربعاء 20 نوفمبر 2024:

مديريات الأمن: القاهرة، الشرقية، مطروح.

الخميس 21 نوفمبر 2024:

مديريات الأمن: الجيزة، الإسكندرية، دمياط.

السبت 23 نوفمبر 2024:

مديريات الأمن: البحيرة، بورسعيد، الدقهلية، المنيا، أسوان، جنوب سيناء.

الأحد 24 نوفمبر 2024:

مديريات الأمن: كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف.

الإثنين 25 نوفمبر 2024:

مديريات الأمن: أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الفيوم، المنوفية.

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024:

مديريات الأمن: سوهاج، قنا، شمال سيناء، القليوبية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2024-1446

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بسهولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية:

يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط: اضغط هنا.

اختيار دليل الخدمات:

الضغط على قسم "الحج".

اختيار استعلام عن القرعة:

إدخال البيانات المطلوبة: الرقم القومي. رقم المصنع (أسفل البطاقة الشخصية). اختبار التحقق.



الضغط على "بحث":

ستظهر نتيجة القبول أو الرفض على الشاشة.

الرابط المباشر للاستعلام

يمكنك استخدام الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة حج القرعة: اضغط هنا.