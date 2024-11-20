مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع جوارديولا لتجديد عقده

الفجر الرياضي
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

توصل مانشستر سيتي الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، على تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وتحديدًا يونيو 2025.

جوارديولا مستمر مع السيتي حتى يونيو 2026

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن مفاوضات السيتي مع المدرب الإسباني في مراحلها النهائية، وسيتم العمل على إنجازها والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فابريزيو، أن مسؤولي النادي الإنجليزي نجحوا في إتمام الاتفاق مع جوارديولا على كافة تفاصيل العقد الجديد، حيث سيوقع المدرب الإسباني على عقود التجديد للسيتي، حتى يونيو 2026 من إمكانية التمديد لمدة موسم آخر.

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وتولى الإسباني بيب جوارديولا قيادة الفريق الإنجليزي عام 2016، خلفًا للمدرب التشيلي مانويل بليجريني.

وقاد جوارديولا السيتي لتحقيق العديد من البطولات والإنجازات الكروية، وعلى رأسهم بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 /2023.

ويحتل مانشستر سيتي الإنجليزي وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي ليفربول.

ويستعد المان سيتي لمواجهة قوية يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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