النيابة العامة عن أحد مُتهمي "رشوة وزارة الري": قبح الله فعلك

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هاجمت مُرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الري" المُتهم خالد. ع "المسئول السابق في هيئة النيابة الإدارية"، ساردةً تفاصيل قيامه بجريمة طلب الرشوة.

وذكرت النيابة أن المُتهم لم يُراعي مهام عمله الرقابي، وطلب الرشوة لتمرير أمورٍ تخالف القانون، وذكرت أنه لم يراعي حرمة بيت الله الحرام في مكة، وأخذ يُتابع من هناك ترتيبات أفعاله الإجرامية.

وقال مُمثل النيابة مُخاطبًا المُتهم القابع خلف القضبان:"أنسيت من حُملت من أمانةٍ؟ نأسف أن نقول يا من كنت في هيئة قضائية بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية".

وتابع:"قبح الله فعلك، وستبقى شامخةً هيئة النيابة الإدارية".

وسرد ممثل النيابة تفاصيل المحادثات الكاشفة لتفاصيل جريمة الرشوة وطلبها وأخذها، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة.

النيابة الإدارية النيابة العامة بيت الله الحرام بيت الله هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية جرام رشوة وزارة الرى قضية رشوة وزارة الري

مواد متعلقة

النيابة عن رشوة وزارة الري: مؤامرة انتهت بوجوه تلطخت بالعار وأرواح مُثقلة بالذنوب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل- الحكومة تسعى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعى

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل

عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مبدئي مع جوارديولا لتجديد عقده

لاعب منتخب مصر الشباب يجري أشعة بعد إصابته في مواجهة ليبيا

عاجل - موعد إعلان نتيجة قرعة الحج 2025 من وزارة الداخلية في محافظة القاهرة