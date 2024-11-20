محافظ الجيزة يكلف السكرتير المساعد بتسيير مهام السكرتير العام للمحافظة

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتكليف محمد نور الدين أحمد السكرتير العام المساعد للمحافظة بتسير اعمال ومهام السكرتير العام.

وذلك لحين شغلها بالطرق القانونية على ان يباشر كامل مهامه في رئاسة أو عضوية اللجان المكلف بها.

كان قد قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكريم اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم.

وأهدى محافظ الجيزة اللواء شاكر يونس درع المحافظة وشهادة تقديرآ وعرفانآ لما قدمه خلال فترة عمله من مجهودات في خدمة المواطن والتعامل مع جميع الملفات الحيوية المكلف بها بالشكل الأمثل متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة القادمة.

من جانبه أعرب اللواء شاكر يونس عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لتلك اللفتة الطيبة والمشاعر التي لمسها من الجميع المليئة بالود والوفاء، مؤكدًا أنه لم يدخر أي جهد خلال الفترة التى قضاها داخل محافظة الجيزة مثمنًا التعاون المثمر مع قيادات المحافظة وعلي رأسهم المهندس محافظ الجيزة.