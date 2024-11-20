عاجل.. السبب الحقيقي وراء استبعاد وسام أبو علي من مباراة فلسطين الأخيرة

الفجر الرياضي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

حسم المنتخب الفلسطيني الجدل حول الشائعات التي تحدثت عن وجود أزمة بين وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، وأحد زملائه في المنتخب بعد مباراة عمان، وهو ما قيل إنه تسبب في استبعاده من مواجهة كوريا الجنوبية بالجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

منتخب فلسطين ينفى أزمة وسام أبو علي

نفى مصعب أبو سيف، المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، هذه الادعاءات، قائلًا: "ما تردد عن وجود خلاف بين وسام أبو علي وأحد زملائه لا أساس له من الصحة. هذه مجرد شائعات عارية تمامًا عن الحقيقة. استبعاد وسام عن مباراة كوريا الجنوبية كان بسبب الإصابة فقط، وهو الأمر الذي أوضحه بيان الاتحاد الفلسطيني قبل المباراة."

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شارك وسام أبو علي في مباراة عمان، والتي انتهت بخسارة المنتخب الفلسطيني بهدف دون رد. ومع ذلك، غاب اللاعب عن مباراة كوريا الجنوبية بسبب الإصابة، وليس لأي سبب آخر. المواجهة التي غاب عنها انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.

موقف المنتخب الفلسطيني في التصفيات

يقع المنتخب الفلسطيني ضمن المجموعة الثانية، حيث يحتل المركز السادس برصيد 3 نقاط فقط بعد خوضه 6 مباريات. سجل المنتخب 3 تعادلات وتلقى 3 هزائم، ولم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي انتصار في مشواره بالتصفيات.

على صعيد مشاركاته مع النادي الأهلي، لعب وسام أبو علي هذا الموسم 8 مباريات، تألق خلالها بتسجيل 5 أهداف وصناعة هدف آخر، مما يعكس أداءً مميزًا مع فريقه.

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