تباين معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق

أنهت معظم مؤشرات البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم الأربعاء بتباين بين ارتفاع وتراجع، وسط محاولات لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الأيام الماضية جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.





أبرز نتائج التداول:





بورصة قطر:

• ارتفع مؤشرها الرئيسي بـ12.93 نقطة (0.12%) ليغلق عند 10،438.16 نقطة.

• تداولت الجلسة نحو 110.9 مليون سهم بقيمة 296.4 مليون ريال عبر 11،309 صفقات.

• ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، فيما انخفضت أسهم 19 شركة، وحافظت 5 شركات على استقرار أسعارها.





أسواق الإمارات:

• سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بـ48.575 مليون درهم (13.227 مليون دولار).

• سوق أبوظبي:

• صافي مشتريات الأجانب: 34.248 مليون درهم.

• إجمالي المشتريات: 420.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بـ386.7 مليون درهم.

• سوق دبي:

• صافي مشتريات الأجانب: 14.327 مليون درهم.

• إجمالي المشتريات: 275 مليون درهم، مقابل مبيعات بـ260.7 مليون درهم.





السعودية:

• انخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ7.99 نقاط (0.07%) ليغلق عند 11،867.92 نقطة، بتداولات قيمتها 4.7 مليارات ريال.

• سجلت أسهم 88 شركة ارتفاعًا، مقابل تراجع أسهم 141 شركة.

• مؤشر السوق الموازي (نمو) ارتفع بـ288.55 نقطة ليصل إلى 29،859.11 نقطة، بتداولات قيمتها 89 مليون ريال.





بورصة الكويت:

• تراجعت المؤشرات بشكل جماعي:

• السوق الأول والعام: انخفضا بنسبة 0.08%.

• السوق الرئيسي: تراجع بـ0.09%.

• “الرئيسي 50”: هبط بـ0.47%.

• بلغت قيمة التداولات 65.54 مليون دينار، من خلال 361.4 مليون سهم عبر 20،280 صفقة.





البحرين:

• تراجع مؤشر البحرين العام بـ7.52 نقاط ليغلق عند 2،042.76 نقطة.

• مؤشر البحرين الإسلامي انخفض بـ0.19 نقطة ليصل إلى 796.49 نقطة.

• إجمالي التداولات: 1.284 مليون سهم بقيمة 369 ألف دينار عبر 40 صفقة.





بورصة مسقط:

• عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ54 في سلطنة عمان، تمتد ليومي الأربعاء والخميس.