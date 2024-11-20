لاعب منتخب مصر الشباب يجري أشعة بعد إصابته في مواجهة ليبيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يجري محمد السيد، لاعب منتخب الشباب مواليد 2005 ونادي الزمالك، أشعة طبية لتقييم حالته بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة المنتخب الليبي.

لاعب منتخب مصر الشباب

المباراة أقيمت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

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وشارك في تشكيل منتخب مصر: عبد المنعم تامر في حراسة المرمى، ومعتز محمد، بوستانجي، أحمد كباكا، ومحمد السيد في الدفاع.

بينما قاد خط الوسط محمود لبيب، محمد سمير، ومروان محمود، وفي الهجوم عمرو بيبو، أحمد شرف، ومحمد زعلوك.

تعرض محمد السيد لإصابة قوية في الدقيقة السادسة إثر التحام مع أحد لاعبي ليبيا، مما استدعى استبداله بفارس خالد.

وحتى الدقيقة 70 من المباراة، استمر التعادل السلبي بين الفريقين، مع حاجة منتخب مصر للفوز لإنعاش آماله في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب.

 

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