محمد النني يستجيب لمبادرة دعم أسرة اللاعب الراحل محمد شوقي

استجاب محمد النني، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، للمشاركة في مبادرة محمد سمير، لاعب نادي زد الحالي والأهلي السابق، لمساعدة أسرة الراحل محمد شوقي، لاعب كفر الشيخ، الذي وافته المنية بعد تعرضه لعارض صحي خلال مباراة في دوري القسم الثاني.

النني يستجيب لمبادرة دعم أسرة محمد شوقي

محمد شوقي

وكان محمد سمير قد أطلق عبر حسابه على "فيس بوك" دعوة للاعبين والجماهير للمساهمة في دعم زوجة وأبناء شوقي بعد وفاته المفاجئة، مطالبًا بتجمع تبرعات لصالح أسرته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقد أعلن النني عن دعمه للمبادرة قائلًا: "فكرة ممتازة وأنا معاك يا محمد"، وطلب منه إرسال تفاصيل الاتصال لتمكينه من المساهمة في دعم الأسرة.