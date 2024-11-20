وفاه نجل وكيل وزارة التعليم بأسيوط وإصابة خاله إثر مشاجرة بينهما بمركز البدارى

لقى حسين محمد ابراهيم دسوقي نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مصرعه وأصيب خاله حسين أيمن دسوقى إثر مشاجرة بينهما بمركز البدارى بمحافظة أسيوط.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع حسين محمد ابراهيم دسوقي نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وإصابة خاله حسين أيمن دسوقى إثر مشاجرة بينهما بمركز البداري.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة البداري وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص نشوب مشاجرة بين حسين محمد ابراهيم دسوقي نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وبين خاله بمركز البدارى بمحافظة أسيوط.

واسفر الحادث عن مصرع حسين محمد ابراهيم دسوقي نجل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط وإصابة خاله حسين أيمن دسوقي.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصاب إلى المستشفي لتلقى العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة البداري جهودها لكشف ملابسات الحادث