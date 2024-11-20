عاجل - موعد نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظات القاهرة والشرقية ومطروح

البوابة المصرية للحج كشفت رابط نتيجة قرعة الحج 2025، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية اليوم أسماء الفائزين في قرعة الحج بـ3 محافظات على مستوى الجمهورية، على أن يتم إعلان أسماء باقي الفائزين في قرعة الحج بباقي المحافظات تباعا على مدار الأسبوع المقبل.

ويمكن للمتقدمين من المواطنين في قرعة حج الداخلية بمحافظات «القاهرة - مطروح - الشرقية»، الاستعلام عن أسمائهم ضمن الفائزين، عبر رابط نتيجة قرعة الحج 2025، على بوابة الحج المصرية على الرابط الإلكتروني عن طريق الخطوات التالية.

- إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب.

- إدخال رمز التحقيق.

- الضغط على أيقونة البحث.

إعلان أسماء الدفعة الأولى من قرعة حج الداخلية

وشهدت الأيام الماضية حالة من الترقب لدى المتقدمين لقرعة حج الداخلية للعام 1446 - 2025، حيث أعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم أسماء الدفعة الأولى من الفائزين بفرصة أداء مناسك الحج هذا العام، في محافظات القاهرة، والشرقية، ومطروح.

موعيد إعلان الدفعات التالية من حج الداخلية

ومن المنتظر إعلان باقي أسماء المتقدمين في المحافظات الأخري الأيام المقبلة، وفق الجدول السابق المعلن من وزارة الداخلية، كما يلي.

- محافظات «الجيزة، والإسكندرية، ودمياط»، الخميس 21 نوفمبر.

- محافظات «الدقهلية، والمنيا، البحيرة، وبورسعيد، وأسوان، وجنوب سيناء»، السبت 23 نوفمبر.

- محافظات «كفر الشيخ، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والغربية، وبني سويف» الأحد 24 نوفمبر

- محافظات «أسيوط، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر، والفيوم، والمنوفية» الاثنين 25 نوفمبر.

- محافظات «سوهاج، وقنا، وشمال سيناء، والقليوبية» الثلاثاء 26 نوفمبر.