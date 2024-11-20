محافظ الجيزة: مشروع إسكان الديسمى يضم 256 وحدة سكنية لمتضررى السيول بالصف

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مشروع اسكان الديسمي
مشروع اسكان الديسمي

تعمل محافظة الجيزة، على قدم وساق للإنتهاء من التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية  للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قرى مركز ومدينة الصف وذلك في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حيث يقام المشروع وفق طراز حضاري وتم انشاؤه على مساحة 28 فدان ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

كما تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث المنزلي كاملًا والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي، وتجرى اللمسات النهائية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى داخل المشروع من أحل تشغيلها.

كما أنشئت مجموعة من الحظائر داخل المشروع لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح نحو 720 م2 مجهزة بالكامل.

ويضم مشروع اسكان الديسمي الحضاري، عدة مشروعات تنموية لخدمة المواطنين ومنها السوق الحضارى المقام داخله وذلك لتنظيم عملية تواجد البائعين وتوفير كافة الاحتياجات السلعية اللازمة.

كما يجرى تجهيز موقف سرفيس حضاري مزود بكافة الخدمات والتجهيزات اللازمة، وأيضًا تم إنشاء مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة 3600 م2 والتى  تضم دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية وتشمل كافه المراحل الدراسية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، وجاري رفع كفاءة مدخل المدرسة ومحيطها.

كما يجرى الإنتهاء من كافة المرافق من غاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء، مع إجراء صيانات شاملة على كافة الوحدات السكنية والمبانى داخل المشروع قبل تسليمها للمواطنيين.

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محافظة الجيزة مشروع إسكان الديسمي مدينة الصف

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