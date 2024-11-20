البنتاغون: يجب على أوكرانيا اتخاذ نهج مسؤول فيما يتعلق بموقع الألغام المضادة للأفراد

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن أوكرانيا يجب أن تتخذ نهجا مسؤولا لتحديد مواقع الألغام المضادة للأفراد، التي سمح البيت الأبيض بتزويدها إلى كييف.

وقالت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها: "لقد شدد أوستن على أن أوكرانيا يجب أن تقوم بشكل مسؤول بتحديد وتسجيل المكان الذي تضع فيه هذه الألغام".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي زودتها بها الولايات المتحدة لمساعدة القوات الأوكرانية.

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال زيارة إلى لاوس، أشار أوستن إلى أن "التحول في السياسة يأتي في أعقاب تغيير التكتيكات من قبل روسيا".

وأضاف أوستن أن "القوات البرية الروسية تقود الحركة في ساحة المعركة، بدلا من القوات الأكثر حماية في الناقلات المدرعة، بالتالي فإن أوكرانيا تحتاج إلى أشياء يمكن أن تساعد في إبطاء هذا الجهد من جانب روسيا".

ووصفت الحركة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد القرار بالأمر الفظيع، ودعت كييف إلى عدم قبول هذا النوع من الأسلحة.

وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الإدارة الأمريكية التي تشارف ولايتها على نهايتها تبذل قصارى جهدها لمواصلة الحرب في أوكرانيا.