غرق طفلة بمياه الترعة بقرية حاجر بني سليمان ببني سويف

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد أن غرقت في مياه إحدى الترع بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، وتم انتشالها وجري نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بغرق طفلة في مياه إحدى الترع بقرية حاجز بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتشال الجثة وسرعة نقلها إلى أقرب مشرحة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، حيث تم إنتشال الجثة وتبين أنها لطفة وتدعي " شهد.ع.م" 5 سنوات، وجري نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.