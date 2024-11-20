منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا بهدفين ويبقي على آماله في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق منتخب مصر تحت 20 عامًا فوزًا مثيرًا على منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في ثالث مبارياته ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا، التي أقيمت على ملعب "ستاد هيئة قناة السويس".

منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا بهدفين

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز أحمد كباكا هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 75 من ضربة جزاء حصل عليها عمر خضر.

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لاعب منتخب مصر الشباب يجري أشعة بعد إصابته في مواجهة ليبيا

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منتخب مصر للشباب يهزم ليبيا بهدفين ويبقي على آماله في تصفيات كأس أمم إفريقيا

بعد دقيقتين، سجل عبد العزيز المنصوري هدف التعادل لليبيا في الدقيقة 77، ولكن في الدقيقة 90، أحرز عبد الله بوستانجي هدف الفوز القاتل لمصر.

بعد المباراة، تصدر منتخب المغرب جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما جاء منتخب مصر في المركز الثاني بـ 4 نقاط، يليه منتخب تونس بـ 3 نقاط، ثم الجزائر بنقطة وحيدة، وأخيرًا ليبيا دون نقاط.

 

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