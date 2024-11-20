محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات الأزمات والطوارئ بشمال المحافظة

تفقد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اصطفاف معدات الأزمات والطوارئ الخاصة بالوحدات المحلية لعدد من مدن المحافظة، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة ضم الاصطفاف في مدن "طما، طهطا، جهينة، والمراغة"، بالإضافة إلى شركة المياه ومشاركة مرفق الإسعاف.

أثناء التفقد، قام المحافظ ومرافقوه بمراجعة حالة المعدات المختلفة ومدى كفاءتها، حيث تم تشغيل كافة المعدات لإجراء تجارب اختبارية لمهامها المقررة، هذا التفقد يهدف للتأكد من جاهزية المعدات لمواجهة أي أحداث أو أزمات طارئة، وكذلك للتأكد من استعداد الفرق البشرية من السائقين والفنيين للتعامل مع هذه المعدات.

ويأتي هذا التفقد في ضوء متابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، التي تركز على تعزيز إدارة الأزمات والطوارئ، وذلك ضمن خطة الحكومة لتطوير استعدادات المحافظات لمواجهة أي طوارئ وتم التأكيد على ضرورة صيانة المعدات بشكل دوري للحفاظ عليها وضمان استمرار كفاءتها.

وأكد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على أهمية الحفاظ على الاستعداد العالي لجميع المعدات، مشيدًا بالتحسينات في جاهزية المعدات وحسن تنظيم الاصطفاف كما وعلى مهارات العنصر البشري من السائقين والفنيين، الذين تم تدريبهم بشكل جيد على التعامل مع المعدات المختلفة وضرورة استمرار صيانة المعدات بشكل دوري لضمان جاهزيتها في أي وقت.

وتم اصطفاف نحو 50% من إجمالي المعدات التابعة للوحدات المحلية والشركات الحكومية، والتي تشمل أنواعًا متعددة من المعدات الثقيلة مثل اللوادر، البلدوزرات، الجريدرات، المكابس، سيارات الكسح، سيارات نقل المياه، الأوناش، حفارات، وغيرها من المعدات التي تستخدم في حالات الطوارئ والأزمات.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه الجهود، لضمان استعداد جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي أزمة قد تواجه المحافظة في المستقبل، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات والاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين في الأوقات الحرجة.