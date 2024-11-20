قبل منتصف الليل.. ظاهرة فلكية رائعة في سماء الوطن العربي

ظاهرة فلكية رائعة في سماء الوطن العربي

تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم، الأربعاء 20 نوفمبر 2024، ظاهرة فلكية مميزة، حيث يظهر القمر الأحدب المتناقص في حالة اقتران مع الكوكب الأحمر المريخ. ويمكن هذه الظاهرة مشاهدتها بالعين المجردة في جميع أنحاء الوطن العربي، مما يجعلها فرصة مثالية لمحبي الفلك للاستمتاع بمشهد مميز في سماء الليل. وجاء الإعلان عن هذه الظاهرة من الجمعية الفلكية بجدة، التي أوضحت تفاصيل الاقتران وأهمية رصد لمعان المريخ خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد تقابله في يناير 2025.

تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بالمريخ



- يحدث الاقتران بين القمر الأحدب المتناقص والمريخ الليلة، حيث يفصل بينهما زاوية ظاهرية تبلغ 2 درجة فقط. ويمكن رؤية الظاهرة بالعين المجردة بسهولة، بينما يحتاج التلسكوب أو المناظير لتقديم رؤية أوضح بسبب المسافة الظاهرية الواسعة بينهما.

لماذا يعد رصد المريخ أمرًا مميزًا؟



يكتسب رصد المريخ خلال هذه الفترة أهمية خاصة بسبب التغيرات الدراماتيكية في لمعانه ولونه الأحمر، وهي ما جعلت القدماء يطلقون عليه اسم "إله الحرب". ويتغير لمعان المريخ وفقًا لبعده أو قربه من الأرض، حيث يدور حول الشمس في مدار خارج مدار الأرض. وأحيانًا يظهر المريخ خافتًا عندما يكون بعيدًا عن الأرض، وأحيانًا أخرى ساطعًا عندما يكون قريبًا، خاصة أثناء حالات التقابل.

لماذا المريخ أقل سطوعًا؟



يبلغ قطر كوكب المريخ 6،790 كيلومتر فقط، مقارنة بالمشتري، أكبر كوكب في النظام الشمسي، الذي يبلغ قطره 140،000 كيلومتر ويمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكبًا بحجم المريخ أمام كوكب المشتري، وهو ما يجعل المشتري دائمًا ساطعًا بينما يعتمد لمعان المريخ على قربه من الأرض.

دورات لمعان المريخ وأهميتها



- يستغرق المريخ عامين تقريبًا للدوران حول الشمس، بينما تستغرق الأرض عامًا واحدًا فقط، ما يؤدي إلى تباين المسافة بين الكوكبين.

- تحدث ظاهرة التقابل بين الأرض والمريخ كل عامين و50 يومًا، وهي الفترة التي يظهر فيها المريخ بأقصى درجات لمعانه.

- بالإضافة إلى ذلك، هناك دورة مدتها 15 عامًا تؤدي إلى حالات تقابل ساطعة وأخرى خافتة، مما يجعل رصد الكوكب الأحمر أكثر تشويقًا.

كيف يمكن مشاهدة الظاهرة؟



- أفضل وقت للرصد هو قبل منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر.

- يمكن استخدام مناظير أو تلسكوبات بسيطة لمراقبة الظاهرة بوضوح أكبر.