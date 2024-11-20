محافظ سوهاج ورئيس المنطقة الأزهرية يفتتحان مجمع المعاهد الأزهرية بقرية "الديانات" بأخميم

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مجمع المعاهد الأزهرية "الابتدائي، الإعدادي، الثانوي" الجديد بقرية "الديابات" بمركز أخميم، بتكلفة 9 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، وأحمد وائل المشنب رئيس مجلس الأمناء بسوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية.

 

وقد تفقد محافظ سوهاج فصول معهد الديابات الإعدادي الثانوي الأزهري بنين الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المعهد الذي يقع على مساحة 1750 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم 14 فصل دراسي، و9 غرف إدارية، و2 معمل و5 قاعات للكمبيوتر والمكتبة، والأنشطة الفنية المختلفة، كما تفقد معهد الديابات الإبتدائي الجديد على مساحة 1800 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، ويضم 12 فصل دراسي، وغرف إدارية وقاعات للكمبيوتر والمكتبة، والأنشطة.

وأشاد "سراج" بالمستوى المتميز للمجمع الأزهري الجديد لخدمة أبنائنا الطلاب، معربا عن تقديره لدور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة لنشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، داخل وخارج مصر تأكيدا لريادة الازهر وتاريخه العريق، ودحر المفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل وخاصة الأزهرية، ودور الأزهر كمنارة للعلم والعلماء.

محافظ سوهاج نائب المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج الدكتور محمد عبد الهادي افتتاح المعهد المنطقة الازهرية سكرتير عام المحافظة سوهاج عضاء مجلس النواب الشيخ أحمد حمادي منطقة سوهاج الأزهرية

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