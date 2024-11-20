وكيل صحة سوهاج يستقبل رئيس المنطقة الأزهرية بمديرية الصحة

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور أحمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان مديرية الصحة، وذلك فى أول لقاء بينهما لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية والذى ينعكس إيجابيا على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وخاصة الطلاب بمدارس الأزهر الشريف.

ومن جانبه اشاد دويدار على دور الأزهر الشريف داخل المجتمع وأهميته القصوى وخاصة الدور البارز فى التوعية والتثقيف ومعالجة القضايا التى تهم الأسرة وتشكل تحديًا مجتمعيا قد يعوق جهود التنمية، مؤكدًا على التأثير الكبير لرجال الدين فى المجتمع والاستجابة لرسائلهم التوعوية التى تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة.


ومن جانبه أيضا ثمن الدكتور أحمد حمادى دور الجيش الأبيض والخدمات الجليلة لهم داخل المجتمع والتى ظهرت جليا خلال أزمة كورونا، مقدرا مجهوداتهم المبذولة ليل نهار، لافتًا إلى استعداده التام لدعم جميع الجهود التى من شأنها خدمه المواطنين.


وأوضح "دويدار" أن من بين الخدمات المقدمة لطلاب الأزهر الشريف بجانب خدمات التطعيمات المختلفة خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية ( الأنيميا والتقزم / السمنة) بين طلاب المدارس وتقدم المبادرة خدماتها لجميع الطلاب المستهدفين وتقديم الرعاية الصحية لهم ومتابعتهم بصورة دورية حتى الشفاء.

وفى نهايه اللقاء أهدى الدكتور أحمد حمادى المصحف الشريف إلى عمرو دويدار متمنيًا له مزيدًا من التقدم والنجاح لخدمة المواطن السوهاجي.

محافظة سوهاج مديرية الصحة بسوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج رئيس المنظمة الأزهرية بسوهاج الدكتور عمرو ديويدار الشيخ أحمد حمادي سوهاج

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