العثور على جثة طبيب أسنان في المنيا

عثر سكان مدينة المنيا مساء الأربعاء على جثة طبيب أسنان يُدعى (ج، م، ج، 48 سنة) داخل منزله الكائن في ميدان عبدالمنعم رياض، وذلك في ظروف غامضة.

وقد تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من أهالي شارع متفرع من ميدان عبدالمنعم رياض عن اكتشاف جثة الطبيب داخل منزله، وتم إبلاغ النيابة العامة التي قامت بإجراء المعاينة اللازمة للجثة.

ووجه المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا، كما تم تكليف الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.