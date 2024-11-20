مانشستر سيتي يقدم عرضًا لنجم ليفركوزن يفوق ريال مدريد وليفربول

الفجر الرياضي
باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

أشارت تقارير صحفية إنجليزيه أن النادي الإنجليزي مانشستر سيتي انضم لصراع بين ليفربول وريال مدريد، للحصول علي خدمات لاعب بايرن ليفركوزن في الصيف المقبل.

مانشستر سيتي يقدم عرضا ضخمًا لضم فيرتز

وأكد التقرير علي وجود اهتمام من جانب ليفربول وريال مدريد لضم الألماني فلوريان فيرتز، نجم ليفركوزن في الانتقالات الصيفية المقبلة.

واضافت شبكة "Teamtalk" الإنجليزية، أن مانشستر سيتي سيقدم عرضًا يفوق ما قدمه ليفربول وريال مدريد لضمان توقيع فيرتز.

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وتابع التقرير، أنه هناك احتمالية لاقتراب رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، بنهاية الموسم الجاري، وهذا ينبئ برحيل معظم نجوم الفريق.

وظهر فيرتز هذا الموسم في 17 لقاء مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات، وأحرز 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

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