قرار قضائي بشأن عامل شرع في قتل طليقته ونجله بعابدين

حوادث
بوابة الفجر

جدد قاضي المعارضات، حبس عامل بتهمة طعن سيدة ونجله، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.


وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة وتبين أن المتهم كان زوج المجنى عليها، وأنه تم الانفصال بسبب شكه وغيرته الدائمة عليها، ويوم الواقعة ظن المتهم أن المجني عليها انفصلت بسبب وجود رجل آخر لتتزوجه.


 

وأفادت التحقيقات، يوم الواقعة تسلل المتهم  إلى الشقة الكائنة بمنطقة عابدين، ودخل غرفة النوم، وانهال عليها ونجلها طعنًا حتى مزق جسدهما، بعدما ظن أنه زوجها الجديد، ليصُدم أنه نجلها.


وعند وصول الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث في نطاق قسم شرطة عابدين، تبيّن أن طليق المجني عليها هو مرتكب الجريمة. وبعد إعداد  الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة التحقيق.

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