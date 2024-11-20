المثلوثي يعود إلى الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

الفجر الرياضي
المثلوثي
المثلوثي

وصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد التواجد مع منتخب بلاده في معسكر نسور قرطاج الأخير.

المثلوثي يصل القاهرة

وكان حمزة المثلوثي ضمن قائمة المنتخب التونسي لخوض مباراتي  مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الخميس على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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