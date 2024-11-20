علي وتيرة ريال مدريد.. برشلونة يضم لاعبين إفريقيين

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

انتهي النادي الاسباني برشلونة، من إبرام صفقة مع لاعبين واعدين من قارة إفريقيا خلال الموسم الحالي، وتحديدًا من أكاديمية للمواهب في مالي.

برشلونة يضم موهبتين إفريقيتين

ونشر فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات،على حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نجح نادي برشلونة من إبرام صفقة مزدوجة بالتعاقد مع إبراهيم "كاكا" ديار صاحب الـ 18 عام من أكاديمية فوت إفريقيا في مالي “.

وأكمل:" ووضع ايضًا وأرونا تراوري صاحب ال17 عامً من نفس الأكاديمية المذكورة ".

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وأشار خبير الميركاتو: "سيتحرك الموهبتان الأفريقيتان إلى مدينة برشلونة اليوم، وسينضم الثنائي إلى أكاديمية البارسا".

والجدير ذكره أن برشلونة حاليًا يمر بأزمة اقتصادية خلال هذا الموسم، تمنعه حتى الآن من تسجيل لاعبين جدد في الفريق الأول.

وبهذا يتبع برشلونة سياسة ريال مدريد بشراء اللاعبين الواعدين في السنوات الأخيرة، ثم تجهيزهم للانضمام إلى الفريق الأول.

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