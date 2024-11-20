إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة جامبو وملاكي على الطريق الإقليمي بالمنوفية

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة جامبو مع سيارة ملاكي عند نزلة شما على الطريق الإقليمي المار بمحافظة المنوفية.

فيما تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة جامبو مع سيارتين ملاكي على الطريق الإقليمي.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أيمن جمال 35 عاما من عرب الرمل مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وفايزة أيمن 22 سنه من شبرا الخيمة مصابة بكدمات شديدة بالظهر والساق، وعايدة شبل 22 سنه من مركز الباجور مصابة بكدمات شديدة بالحوض والصدر، وتم نقلهم جميعا لمستشفى أشمون العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابات متفرقة إصابة ثلاثة أشخاص تحرير المحضر أمن المنوفية مباشرة التحقيقات لنيابة العامة مستشفي اشمون العام مركز شرطة أشمون

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