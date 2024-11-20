كاف يعلن ترشيح مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا

الفجر الرياضي
فريق مسار
فريق مسار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترشيح نادي مسار للقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية عن عام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد.

ترشيح مسار ولاعباته ومدربه لجوائز الأفضل في إفريقيا

كما أعلن كاف عن ترشيح ثنائي مسار ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة داخل القارة.

وتواجدت حارسة مرمى مسار حبيبة صبري ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة شابة في إفريقيا عن العام ذاته. وترشحت حبيبة صبري لجائزة أخرى هي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة.

ورشح كاف مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا.

جاء ذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه فريق مسار في نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي تقام حاليًا بالمغرب، حيث تأهل مسار للدور نصف النهائي في مشاركته الأولى بتاريخ البطولة، وسيخوض مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة أمام ايدو كوينز النيجيري على ملعب بن محمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

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ويقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.

وكان مسار قد خسر مباراة الدور نصف النهائي الثلاثاء أمام الجيش الملكي المغربي الفريق المضيف وبطل النسخة الثانية من البطولة بصعوبة 2-1 بعد أداء مميز من بطل مصر.

قبل ذلك وفي مرحلة المجموعات، حقق مسار فوزًا تاريخيًا على حامل اللقب وبطل إفريقيا مرتين ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-0، وتعادل مع ايدو كوينز النيجيري 0-0 قبل أن يحقق الفوز على البنك التجاري الإثيوبي 2-1 ويتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وتأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

ويأمل مسار في مواصلة الرحلة التاريخية بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

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