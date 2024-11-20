إصابة 4 أشخاص إثر مشاجرة بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات عائلية بينهم، في قرية كفر داوود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.

فيما تلق اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالمكان المشار إليه، وإنتقلت الأجهزة الامنيه لمكان محل البلاغ مدعومه بسيارتين إسعاف.

وبالفحص تبين إصابة كلا من "أحمد.ع "32 عام جرح متهمك بفروة الرأس وسحجات وكدمات، "عبد الرازق.ف" 40عام جرح متهتك بفروة الرأس واشتباه كسر بالساعد الأيمن

"صبحية. م" 70 عام جرح متهتك بالجبهة وسحجات وكدمات "ياسمين. ح" 38 عام جرح قطعى بالفخذ الأيسر حوالى 3 سم وسحجات وكدمات وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.