محافظ المنيا يشارك فى احتفالية أعياد الطفولة على مسرح ديوان عام المحافظة

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بوابة الفجر

شارك اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، احتفالية فنية بمناسبة أعياد الطفولة التي نظمتها إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة على مسرح ديوان عام المحافظة.

أكد اللواء كدوانى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضايا الطفل باعتباره اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع ومستقبل الوطن بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين الرامية إلى رعاية الطفل وحماية مستقبله، إلى جانب ما تتبناه الدولة من فعاليات وأنشطة ومبادرات فى مقدمتها مبادرة حياة كريمة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية والأدبية إلى جانب باقة من الأغانى الوطنية ولوحات استعراضية لفرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة وفقرات غنائية لكورال أطفال مكتبة مصر العامة، كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "وكانت البداية "من إعداد مكتبة مصر العامة بالمنيا.

وفى نهاية الاحتفالية، كرم المحافظ الطالب مجدى محمد صابر عضو بمكتبة مصر العامة لفوزه بالمركز الثالث وحصوله على البرونزية على مستوى العالم فى مسابقة الحساب الذهنى، متمنيا له المزيد من الفوز والتوفيق.

شهد الاحتفالية اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رشا المهدى عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو المديريات الخدمية، وفاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، بالإضافة إلى الدكتورة اسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل، وجمهور غفير من الأطفال وأولياء الأمور.

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