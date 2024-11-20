في اليوم العالمي للطفل.. سبايدر مان وعرائس ديزني يحتفلون مع مرضى السرطان داخل مستشفى شفاء الأورمان

بالتزامن مع اليوم العالمى للطفل الذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام؛ احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان باليوم العالمي للطفل على أنغام الموسيقى؛ وشارك في الاحتفالية عدد من المرضى والأطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل أقسام المستشفى المختلفة

ونظمت المستشفى أنشطة ترفيهية متنوعة منها الرسومات واللعب بالخرز وصنع الدمى والعرائس وآلعاب الصلصال والرسم على الوجوه والمكتبة المتنقلة والتى تحكي قصصا للأطفال، فضلا عن إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال بتوزيع الهدايا والحلوى، بالإضافة إلى عدد من المبادرات.

وشاركت مبادرة " ارسم ضحكة" في الاحتفالية بعدد من الفعاليات الترفيهية والغنائية وتوزيع الهدايا والألعاب لتشجيع الأطفال ورسم البسمة على وجوههم.

كما احتفل سبايدر مان وعرائس ديزني مع الأطفال مرضى السرطان، وقدموا فقرات فنية على أنغام الموسيقى، والتقط معهم الأطفال الصور التذكارية وارتسمت الفرحة على وجوه الصغار في اليوم العالمى لهم.

يشار إلى أن اليوم العالمي للطفل هو مناسبة عالمية يحتفل بها العالم في 20 نوفمبر من كل عام بدعوة من الأمم المتحدة وذلك بهدف تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم والتأكيد على رفاهيتهم.