في اليوم العالمي للطفل.. سبايدر مان وعرائس ديزني يحتفلون مع مرضى السرطان داخل مستشفى شفاء الأورمان

محافظات
بوابة الفجر

بالتزامن مع اليوم العالمى للطفل الذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام؛ احتفلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان باليوم العالمي للطفل على أنغام الموسيقى؛ وشارك في الاحتفالية عدد من المرضى والأطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل أقسام المستشفى المختلفة

ونظمت المستشفى أنشطة ترفيهية متنوعة منها الرسومات واللعب بالخرز وصنع الدمى والعرائس وآلعاب الصلصال والرسم على الوجوه والمكتبة المتنقلة والتى تحكي قصصا للأطفال، فضلا عن إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال بتوزيع الهدايا والحلوى، بالإضافة إلى عدد من المبادرات.
وشاركت مبادرة " ارسم ضحكة" في الاحتفالية  بعدد من الفعاليات الترفيهية والغنائية وتوزيع الهدايا والألعاب لتشجيع الأطفال ورسم البسمة على وجوههم.

كما احتفل سبايدر مان وعرائس ديزني مع الأطفال مرضى السرطان، وقدموا فقرات فنية على أنغام الموسيقى، والتقط معهم الأطفال الصور التذكارية وارتسمت الفرحة على وجوه الصغار في اليوم العالمى لهم.
يشار إلى أن اليوم العالمي للطفل هو مناسبة عالمية يحتفل بها العالم في 20 نوفمبر من كل عام بدعوة من الأمم المتحدة وذلك بهدف تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم والتأكيد على رفاهيتهم.

ادخال البهجة ارسم ضحكة ادرة احتفل 20 نوفمبر احتفالية إضافة الـ الأطفال البهجة البسمة إله الهدا الهدايا الأورام ألا الب التراب الترفيهية الترابط الاحتفال الاحتفالية أطفال افة أفق

مواد متعلقة

وصول رحلات الشتاء لدعم الأطفال مرضى السرطان في الصعيد

الاحتفال بيوم الصيدلة العالمى فى مستشفى أورام الأقصر

للتخفيف عن مرضى السرطان.. تقديم 3.350 مليون خدمة فى المعامل المركزية في أورام الأقصر

شفاء الأورمان عضوا في جمعية الاتحاد الدولى للحد من الأورام السرطانية

المكتبة المتنقلة بالأقصر تدعم الأطفال مرضى السرطان في الصعيد

على أنغام الموسيقى.. شفاء الأورمان تنظم احتفاليه وتحتفل باليوم العالمى للعمل الخيرى

تكريم السفير الفلسطيني لدعم مرضى السرطان في مستشفي أورام الأطفال

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس

ريال مدريد يخطط لـ إعارة لاعبه الواعد

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

والد اللاعب محمد شوقي: أنا مصدوم منذ وفاة نجلي وهذه رسالتي لوزير الرياضة

منتخب المغرب يصعد رسميًا إلى بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا بعد الفوز على ليبيا