رمضان 2025.. ريم مصطفى تنضم إلى بطولة مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد

رمضان 2025.. ريم مصطفى تنضم إلى بطولة مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد

الفجر الفني
ريم مصطفى وعمرو سعد
ريم مصطفى وعمرو سعد

 

 

انضمت الفنانة ريم مصطفى إلى أسرة مسلسل "سيد الناس" مع النجم عمرو سعد، ومن المقرر طرحه في رمضان المقبل 2025.

 ريم مصطفى تنضم إلى بطولة مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد

كما يستعد الفنان عمرو سعد للعودة إلى الشاشة الصغيرة بتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد في 20 نوفمبر، بعد أن أكمل المخرج محمد سامي معاينة مواقع التصوير، وتدور أحداث المسلسل في أجواء صعيدية، حيث يقع منزل بطل العمل في منطقة الصليبية ضمن أحداث القصة.

 

و آيضًا كان آخر ظهور لعمرو سعد من خلال مسلسل "الجسر"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي وحصد إعجاب الجمهور.

أما عمله الجديد "سيد الناس"، فمن المتوقع أن يكون من أبرز إنتاجات موسم رمضان 2025، بفضل القصة المشوقة وفريق العمل القوي، حيث يترقب المشاهدون هذا العمل بشغف، خاصة مع الوعود بتجربة درامية إستثنائية.

 

آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى

يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى فيلم "أهل الكهف"، الذي كان يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مليئ بالإثاره حول قصة ثلاثه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

 

طاقم عمل فيلم "أهل الكهف"

يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف"، عدد من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي، محمد فراج، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد عيد، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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