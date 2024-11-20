إبراهيم عيسى: عيد ميلاد فيروز الـ90 رسالة أمل وسط الألم في لبنان

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة فيروز الـ90، وسط ما تشهده لبنان من دمار وألم، يحمل رسالة أمل في مواجهة المعاناة.

وأكد "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء، أن وجود فيروز وصوتها وخلودها الفني يمثل رمزًا لقدرة لبنان على التوحد، على الرغم من الانقسامات الداخلية والعدوان الإسرائيلي الذي يطال الجنوب.

فيروز.. أيقونة وجدان العرب

وأشار عيسى إلى أن فيروز استطاعت أن تكون رمزًا يجمع القلوب والعقول العربية، متجاوزة المذاهب والانقسامات، متابعًا "فيروز غنّت لكل العواصم العربية، وانعكست في قلوبنا ونفوسنا أحاسيس العقل والإنسانية. هي الأمل بحق، وهي النموذج الذي يعكس ما يمكن للفن أن يقدمه من توحد ورقي".

لبنان العروبة والإنسانية تنتصر

وأضاف أن عيد ميلاد فيروز التسعين، في ظل هذه الظروف الصعبة، يؤكد على خلود وصمود لبنان. واصفًا فيروز بأنها تمثل لبنان التي يعرفها الجميع ويتمنون عودتها؛ لبنان التي كانت عنوانًا للوجدان العربي والعقل الحر، في زمن تقيّدت فيه الأوطان بأقفاص مغلقة.

رسالة الفن والأمل

وختم إبراهيم عيسى حديثه بالتأكيد على أن الاحتفال بفيروز وفنها هو احتفال بقيمة التوحد الإنساني والرقي الذي يجعل الفن شعلة مضيئة للأمل.

وأكد أن لبنان، بعروبتها وإنسانيتها، ستنتصر رغم كل التحديات، تمامًا كما خلّدت فيروز صوتها في قلوب محبيها عبر العقود.