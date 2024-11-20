نادين نجيم تكشف عن أسرار في حياتها الشخصية خلال ضيافتها في "صاحبة السعادة"

الفجر الفني
نادين نجم
نادين نجم

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في حلقتها مع برنامج “صاحبة السعادة” عن أسرار في حياتها الشخصية والمهنية وتجاربها الصعبة وحياة الحرب، وعبرت عن محبتها وتقديرها الكبير للشعب المصري، الذين تعتبرهم مصدر دعم لها.

 

وصرحت نادين نجيم إن الأفلام المصرية أثرت عليها وتربت على مشاهدتها: “اتربيت على الأفلام المصرية، بس مكنتش عارفة إن جوايا موهبة التمثيل كبرت، وكنت بدي أدرس الطب علشان أكون طبيبة أو حكيمة، بعدين غيرت هدفي في آخر لحظة ودرست إدارة أعمال، ما كان ببالي إني أفوت مجال التمثيل أو الفن نهائيًا، قدمت على ملكة جمال لبنان 2007 بس مش علشان أدخل الفن بس لأني حبيت أخوض التجربة”.

 

وأما عن طفولتها قالت الفنانة نادين نجيم: "من وأنا وصغيرة كنت بشوف حالي أصحابي واقعد أقلد مشاهد من أفلام مصرية وكانت اللهجة المصرية مظبوطة معايا، في الوقت ده وحتى الآن بحب  ميرفت أمين وسعاد حسني كانوا أيقونة، وبحب لشريهان فوزيرها كلها كنت حافظاها، كنت أزعل لما اقدر ألحق أشوف فوازير شريهان، لأنها كانت تتعرض وقت امتحانات في رمضان، وفي آخر السنة عملوا حفلة طلبوا مني أعرض حاجه من فوازير رمضان".

الافلام المصرية الفنانة نادين نجيم الفنانة اللبنانية نادين نجيم اللهجة المصرية الفنانة نادين صاحبة السعادة سعاد حسني فوازير رمضان فوازير شريهان نادين نجيم

مواد متعلقة

نادين نجيم: "أنا مش شبه أنجلينا جولي وطلاقي كان لأسباب شخصية"

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس

ريال مدريد يخطط لـ إعارة لاعبه الواعد

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

والد اللاعب محمد شوقي: أنا مصدوم منذ وفاة نجلي وهذه رسالتي لوزير الرياضة

منتخب المغرب يصعد رسميًا إلى بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا بعد الفوز على ليبيا