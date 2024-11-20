نادين نجيم تكشف عن أسرار في حياتها الشخصية خلال ضيافتها في "صاحبة السعادة"

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في حلقتها مع برنامج “صاحبة السعادة” عن أسرار في حياتها الشخصية والمهنية وتجاربها الصعبة وحياة الحرب، وعبرت عن محبتها وتقديرها الكبير للشعب المصري، الذين تعتبرهم مصدر دعم لها.

وصرحت نادين نجيم إن الأفلام المصرية أثرت عليها وتربت على مشاهدتها: “اتربيت على الأفلام المصرية، بس مكنتش عارفة إن جوايا موهبة التمثيل كبرت، وكنت بدي أدرس الطب علشان أكون طبيبة أو حكيمة، بعدين غيرت هدفي في آخر لحظة ودرست إدارة أعمال، ما كان ببالي إني أفوت مجال التمثيل أو الفن نهائيًا، قدمت على ملكة جمال لبنان 2007 بس مش علشان أدخل الفن بس لأني حبيت أخوض التجربة”.

وأما عن طفولتها قالت الفنانة نادين نجيم: "من وأنا وصغيرة كنت بشوف حالي أصحابي واقعد أقلد مشاهد من أفلام مصرية وكانت اللهجة المصرية مظبوطة معايا، في الوقت ده وحتى الآن بحب ميرفت أمين وسعاد حسني كانوا أيقونة، وبحب لشريهان فوزيرها كلها كنت حافظاها، كنت أزعل لما اقدر ألحق أشوف فوازير شريهان، لأنها كانت تتعرض وقت امتحانات في رمضان، وفي آخر السنة عملوا حفلة طلبوا مني أعرض حاجه من فوازير رمضان".