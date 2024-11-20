عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

الفجر الرياضي
روجيرو ميكالي
روجيرو ميكالي

أعرب المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، البرازيلي روجير ميكالي، عن عزمه على مواصلة الكفاح مع فريقه حتى نهاية تصفيات شمال إفريقيا المقامة على ملعب هيئة قناة السويس. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميكالي لقناة أون تايم سبورتس عقب الفوز المثير الذي حققه منتخب مصر على نظيره الليبي بنتيجة 2-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ميكالي: نواجه تحديات ولكن نكافح حتى النهاية

قال ميكالي: "كنا ندرك أهمية مباراة ليبيا، وكنا بحاجة ماسة إلى الفوز للحفاظ على آمالنا في التأهل. لكننا نواجه ظروفًا غريبة وصعبة بسبب الغيابات المتعددة والإصابات التي ضربت صفوف الفريق. ومع ذلك، نحن نكافح وسنواصل الكفاح حتى آخر لحظة من التصفيات".

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وأضاف المدير الفني: "المنتخب الليبي قدم مباراة قوية للغاية، وكان يسعى للفوز مثلنا. لعبوا بتكتيك منظم وأظهروا مستوى كبيرًا. كنا نمتلك العديد من الفرص لإحراز المزيد من الأهداف، لكننا لم نستغلها كما ينبغي. على الرغم من ذلك، فإن النتيجة مُرضية إلى حد ما بالنظر إلى الظروف".

وتابع ميكالي: "لدينا أفكار فنية نسعى لتطبيقها، لكن هذا يتطلب مزيدًا من الوقت والعمل مع اللاعبين الحاليين. ما قدمناه اليوم جزء من هذا العمل، وسنواصل تطوير الفريق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

تمكن المنتخب المصري للشباب من تحقيق فوز ثمين على ليبيا بعد بداية صعبة في التصفيات، حيث خسر أمام المغرب وتعادل مع الجزائر. هذا الانتصار أعاد الأمل للفراعنة في المنافسة على التأهل، وأظهر روحًا قتالية عالية من اللاعبين.

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