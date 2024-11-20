اقتصادي يكشف مزايا إتاحة تحويل الأموال من الخارج عبر "إنستا باي" (فيديو)

توك شو
انستا باي
انستا باي

قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة تحويل الأموال من الخارج عبر تطبيق "إنستا باي".

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خبيرة مصرفية: "إنستا باي" يعزز تحويلات المصريين بالخارج ويدعم الاقتصاد الوطني

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وأضاف "إبراهيم" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك على تطبيق أحدث المعايير الاقتصادية العالمية.

تيسير التحويلات المالية وفق المعايير العالمية

وأوضح أن هذا التطور يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن تطبيق "إنستا باي" يخفف الضغط على القطاع المصرفي عبر تسهيل التحويلات المالية بين البنوك.

ونوه بأن السقف الحالي للتحويلات، سواء 70 ألف جنيه في المرة الواحدة أو 120 ألف جنيه يوميًا، قد يكون محل مراجعة مستقبلية لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، حيث تجاوزت التعاملات الحالية سقف التوقعات، مما يعكس زيادة الطلب على هذه الخدمة.

مزايا متعددة للمصريين بالخارج

وأكد أن هذه الآلية توفر العديد من المزايا، أبرزها السرعة، الأمان، وإلغاء التكاليف الإضافية التي كانت ترتبط بالتحويلات التقليدية.

وأوضح أن هذه الخدمة تسهل تدفق الأموال من المصريين بالخارج، الذين كانوا يعانون سابقًا من بطء العمليات التقليدية التي قد تستغرق أشهرًا.

تحول نوعي في البنية المصرفية

واختتم إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تعد تحولًا نوعيًا في القطاع المصرفي، حيث تدعم استثمارات البنية المعلوماتية للبنوك بدلًا من التوسع المكلف في البنية التحتية التقليدية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويدعم الاقتصاد المصري.

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