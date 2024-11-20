18 ديسمبر.. كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلمه “الهنا اللي أنا فيه”

الفجر الفني
بوابة الفجر

روج  الفنان كريم محمود عبدالعزيز لفيلمه الجديد “الهنا اللي أنا فيه”، بمشاركة مقطع فيديو قصير من تريلر الفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات  والصور الشهير إنستجرام، والمقرر طرحه في جميع دور العرض والسينمات يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

قصة فيلم “الهنا اللي أنا فيه”


ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.


أبطال فيلم “الهنا اللي أنا فيه”

 

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

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