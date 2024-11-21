وكيل صحة سوهاج يكرم مسئولي خدمة المواطنين من فعاليات البرنامج التدريبي

شهد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، تحت عنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري" والمنعقد ضمن خطة وزارة الصحة والسكان وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والذي استمر لمدة ٤ أيام ونظمت فعالياته تحت إشراف الأستاذ حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وهدي أحمد مسئول برنامج التدريب بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام وزارة الصحة والسكان والتنسيق والمتابعة الإعلامية للأستاذة شيرين نعيم حافظ المنسق الإعلامي لإدارة خدمة المواطنين بوزارة الصحة.

ومن جانبه أكد "دويدار" على أهمية التدريب والتعليم الطبي والإداري المستمر، لرفع كفاءة مستوي أداء العاملين ونقل الخبرات بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



مشيدًا بالمحتوي الذي تم مناقشته أثناء الفعاليات وكذلك مستوي المتدربين وبراعة المدربين في تسهيل وتبسيط المحتوي ليسهل استيعابه وتطبيقه والإستفادة منه.



وتأتي تلك الفاعليات في ضوء المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام باحتياجات وشكوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، واستكمالًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خاصة في سرعة تلبية احتياجات ورغبات المواطنين.



كما أوضح " مدين " أن البرنامج التدريبي تناول عدة محاضرات عقدت علي مدار 4 أيام وتم خلالها مناقشة موضوعات هامة تضمنت " التحليل الإحصائي، الإكسيل والإحصاء، الحوكمة، التنمية الذاتية للمهارات الشخصية، كيفية بناء فريق عمل ناجح، نظم المعلومات الصحية، مهارات التواصل الفعال لخدمة المواطنين، التنظيم التكنولوجي الفعال لخدمة المواطن، ودورها فى تعزيز رضا المواطن واستخدامها في حل المشكلات، ووضع الحلول المثلى لتفاديها في المستقبل، ورفع كفاءة مسئولي خدمة المواطنين، وذلك بمشاركة مجموعة من المحاضرين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة.