الجيش السوري يحبط محاولة مسلحين التسلل إلى مواقع في حلب

أحبط الجيش السوري في منطقة إدلب محاولة قامت بها مجموعة تخريبية واستطلاعية من المسلحين لاختراق مواقع عسكرية في محافظة حلب، وتم دحر الإرهابيين دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك: "خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، رصدت القوات السورية وأحبطت على الفور محاولة قامت بها مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للجماعات المسلحة غير الشرعية لاختراق مواقع للجيش السوري في منطقة أورم الصغرى بمحافظة حلب، وتم صد الإرهابيين ودحرهم ولم تقع إصابات في صفوف الجيش السوري".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الاثنين الماضي، أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة للجماعات الإرهابية في أرياف حلب وإدلب واللاذقية خلال 24 ساعة.

ويحبط الجيش السوري على نحو متكرر، هجمات تشنها الجماعات المسلحة (بينها هيئة تحرير الشام المنبثقة عن جبهة النصرة وجماعات مدعومة من تركيا) في شمال غربي سوريا بطائرات مسيرة وغيرها من الأساليب بين الفينة والأخرى، مستهدفة القرى والبلدات في أرياف محافظات حماة وحلب وإدلب واللاذقية.