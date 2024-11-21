معلمة "التختة" تثير الجدل من جديد بالإسكندرية.. ماذا حدث في واقعة التنمر

شهدت إحدى المدارس في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية واقعة مؤسفة انتهت بنقل أحمد علي، موظف إداري من ذوي الهمم، إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد تعرضه لإهانة لفظية من إحدى زميلاته.

بث مباشر، لــ " الفجر"

وأوضحت زوجته "عبير" في وقعت الحادثة أثناء قيام زوجها بتسجيل الغياب اليومي، حيث توجه بكلامه إلى زميلته قائلًا: "اعتبريني زي ابنك"، وردت عليه مهينة له قائلة: "أبن مين يا جحش أنت يا أعرج" هذه الكلمات أثرت على حالته النفسية بشدة، مما أدى إلى إصابته بجلطة دماغية تسببت في شلل نصفي واعوجاج في فمه، والآن يرقد في المستشفى بحالة حرجة.

وأكدت "عبير" أنها لم تكن على علم بما حدث في البداية، ولكن زملاء زوجها أبلغوها عن تفاصيل الواقعة، وأشاروا إلى أن هناك العديد من الشكاوى بشأن طريقة تعامل هذه الموظفة مع الجميع داخل المدرسة.

وأعلنت المدرسة عن فتح تحقيق في الواقعة، وقامت عبير برفع محضر رسمي ضد الموظفة وتنتظر الإجراءات القانونية وأضافت خلال البث أن أبنتها أصبحت تخشى الذهاب إلى المدرسة بسبب هذه الموظفة.

والجدير بالذكر أن المدرسة نفسها كانت محل جدل سابق فيما عرف إعلاميًا بـ "واقعة سيدة الديسك"، حيث أقدمت نفس الموظفة على احتجاز ولية أمر داخل المدرسة بعد محاولة الأخيرة نقل مقعد دراسي خاص بأبنها.

واختتمت حديثها، بمناشدة الجهات المعنية بسرعة التحرك لتحقيق العدالة وضمان حق زوجها الذي أصبح عاجزًا تمامًا عن إعالة أسرته قائلة " عايزة حق جوزي".