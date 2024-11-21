محافظ مطروح يفتتح مؤتمر التمور الدولي بالقاهرة

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مؤتمر مصر الدولي للتمور بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، نائبًا عن وزير الزراعة، وسفراء عدد من الدول الشقيقة المنتجة للتمور، والأستاذ بدر العتيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، والدكتور محمود موافي، الرئيس التنفيذي للمعرض، والمهندس أمجد القاضي، ممثلًا عن وزارة الصناعة، واللواء أحمد حمدي، ممثلًا عن وزارة السياحة، والدكتور حسام متولي، ممثل المجلس الدولي للتمور، إلى جانب رؤساء وممثلي عدد من الشركات والمصانع العاملة في إنتاج التمور.

أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته بالمشاركة في فعاليات معرض مصر الدولي للتمور، الذي تنظمه شركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، مؤكدًا أهمية هذا الحدث الذي يواكب الاهتمام بالأهمية الاقتصادية لإنتاج التمور وتعظيم العائد الاقتصادي منها، لا سيما مع انضمام مصر إلى المجلس الدولي للتمور، وتعزيز التعاون لتطوير قطاع التمور وتحسين جودة إنتاجه.

ونقل المحافظ تحيات جميع أهالي محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن واحة سيوة، التابعة لمحافظة مطروح، تُعد إحدى أبرز واحات مصر إنتاجًا للتمور، حيث تضم نحو 1.1 مليون نخلة مزروعة على مساحة 18 ألف فدان. وأوضح أن الواحة تنتج نحو 270 ألف طن من التمور سنويًا، تم تصدير نحو 6 آلاف طن منها العام الماضي، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يوجد بسيوة 13 مصنعًا لتصنيع التمور، يعمل بها نحو 520 عاملًا، ما يعكس اهتمام سكان الواحة بزراعة النخيل ورعايته، واستغلال ثروتهم من هذه الشجرة المباركة بأفضل طريقة.

وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة على تنمية ثروة النخيل والحفاظ على خصوصيتها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة، مع تقديم الدعم الكامل للمزارعين في الواحة. وأضاف أن المحافظة تستضيف مؤتمرات دولية للتمور، مثل مهرجان التمور الدولي السنوي، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ورحب المحافظ بمزيد من الفعاليات التي تسهم في تبادل الخبرات في مجال إنتاج وصناعة التمور والترويج والتسويق لها، مؤكدًا أن تلك الجهود ساهمت في إدخال أصناف جديدة من التمور إلى سيوة، مثل أصناف المجدول وغيرها. كما شدد على أهمية متابعة تفعيل القرارات والتوصيات الخاصة بالمؤتمر لتحقيق الاستفادة المثلى من ثروة النخيل وتنمية قطاع التمور بما يعود بالنفع على المنطقة وسكانها.