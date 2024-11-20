عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس

الفجر الرياضي
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب تحت 15 عامًا

أعرب أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 15 سنة (مواليد 2008)، عن فرحته العارمة بعد الانتصار المهم الذي حققه الفريق على نظيره التونسي بنتيجة 3-2 في إطار تصفيات شمال إفريقيا.

مباراة صعبة وهدفها إسعاد الجماهير المصرية

في تصريحاته عقب المباراة، أكد الكأس أن المواجهة كانت صعبة للغاية وشهدت العديد من التحديات، خاصة أن الفريقين قدما أداءً قويًا. وأشار إلى أن المباراة اتسمت بضغوط كبيرة، إلا أن التوفيق لعب دورًا كبيرًا في النهاية، مما أتاح لمنتخب مصر انتزاع الفوز.

وأضاف الكأس: "المهم هو إسعاد الشعب المصري الذي يعشق كرة القدم ويعيش على إنجازاتها. هذا الانتصار يمثل خطوة في طريق بناء فريق قادر على تحقيق الطموحات المستقبلية".

وحرص المدير الفني على تقديم الشكر لجميع الأطراف التي دعمت الفريق خلال البطولة، مشيدًا بدور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام. كما أعرب عن امتنانه الكبير لجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري على التفاني والعمل الدؤوب منذ انطلاق البطولة.

txt

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة مجانية

txt

وادي دجلة توقع اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم دورات إسعافات أولية لمدربي الأندية ومراكز الشباب

مسيرة المنتخب في البطولة

رغم البداية الصعبة للمنتخب بخسارته أمام المغرب في أول مباراة، إلا أن الفريق استطاع العودة بقوة، محققًا الفوز على الجزائر، ثم اختتم التصفيات بفوز مثير على تونس. وجاء ترتيب الفرق في نهاية الجولة كالتالي:

  • تونس في الصدارة برصيد 7 نقاط.
  • مصر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
  • المغرب في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
  • الجزائر رابعًا برصيد 3 نقاط.
  • ليبيا في المركز الأخير دون نقاط.
أحمد الكأس منتخب مصر منتخب مصر مواليد 2008 منتخب مصر تحت 15 عام ا تصفيات شمال افريقيا تونس مصر وتونس

مواد متعلقة

موقف لامين يامال من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل

عاجل.. أول تعليق من أحمد الكأس بعد فوز منتخب مصر أمام تونس

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ريال مدريد يخطط لـ إعارة لاعبه الواعد

والد اللاعب محمد شوقي: أنا مصدوم منذ وفاة نجلي وهذه رسالتي لوزير الرياضة