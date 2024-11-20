لاعب جزائري مطلوب في ليفربول لتعويض رحيل صلاح المحتمل

الفجر الرياضي
صلاح
صلاح

يكثف نادي ليفربول الإنجليزي، محاولاته للتعاقد مع لاعب مميز من الدوري الفرنسي، لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

ليفربول يريد ضم ريان شرقي

يرغب نادي ليفربول، في التوقيع مع الفرنسي ريان شرقي لاعب ليون الفرنسي، لتعزيز خط هجومه تحسبًا لرحيل المصري محمد صلاح في نهاية الموسم الجاري.

وحسب شبكة “RMC” الفرنسية فإن ليفربول مهتم بشدة بالتعاقد مع ريان شرقي، وهناك مفاوضات مكثفة من أجل حسم الصفقة بالوقت الحالي.

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ويُجيد ريان شرقي، صاحب الأصول الجزائرية، اللعب في مركز الجناح (الأيسر والأيمن)، ويعتبر من اللاعبين المرشحين بقوة للخروج من ليون، الذي يقترب من الهبوط بسبب الديون.

وخاض ريان شرقي مع ليون 11 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

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