محافظ الجيزة يتفقد مستشفى إمبابة العام للتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال النوبتجيات المسائية

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية مساء اليوم الأربعاء لمتابعة سير العمل بمسشتفى إمبابة العام للإطمئنان على إنتظام العمل بالمستشفى وتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال ورديات العمل المسائية.  
كما تابع محافظ الجيزة موقف إستقبال المرضى بأقسام الإستقبال والطوارئ حيث راجع مع مدير مديرية الصحة كشوف دخول الحالات، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الدورية من قبل المديرية والإدارات الصحية للتأكد من إنتظام العمل بالمستشفى بصورة مستمرة، والإستعداد الدائم لأية حالات طوارئ لكون المستشفى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين من أهالى أحياء إمبابة والعجوزة والمنيرة الغربية ومحيطهم، إلى جانب الوافدين. 
كما حرص محافظ الجيزة على تفقد قسم الحضانات ومراجعة كشوف الصيانة للتأكد من عمل كافة الوحدات، موجها مدير مديرية الصحة بضرورة اتخاذ مايلزم من إجراءات لضمان إستمرارية العمل بجميع الوحدات داخل القسم بأقصى كفاءة وتقليص مدد الصيانات وإصلاح الأعطال قدر الإمكان بالتعاون مع الجهات المعنية. 
كما تفقد النجار وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، مشددًا على ضرورة توفير المسارات المباشرة لخروج المخلفات من الوحدة ونقلها من خلال وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض إلي مواقع التخلص الامن منها المجهزة لذلك. 
شملت جولة المحافظ أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوى والصيدلية والإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية والمطبخ المركزى لإعداد الوجبات  والأغذية للمرضى.
رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وذكى سلام رئيس حى العجوزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأشرف بكر رئيس حى إمبابة والدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

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