رنا رئيس تكشف عن سبب دخولها مجال التمثيل

الفجر الفني
رنا رئيس
رنا رئيس

كشفت الفنانة رنا رئيس في بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمة الإعلامي إبراهيم فايق، عن سبب رغبتها في دخول مجال التمثيل منذ صغرها، موضحة أنها كانت تريد أن تستغل مشاعرها المدفونة وتظهرها أمام الشاشة.

 

رنا رئيس تكشف سبب دخولها مجال التمثيل

و قالت رنا رئيس: "كنت عايز أمثل من وأنا عندي 3 سنين، لأن والدتي شغالة ميكب آرتيست فكنت بروح معاها اللوكيشن واشوف الممثلين هناك"

واضافت رنا رئيس: "لما كبرت رغبة إني أبقى ممثلة زادت لأني مبعيطش قدام حد وبتصعب عليا نفسي مع إن دمعتي قريبة، وأنا لقيت إن ممكن أستغل مشاعري وأطلعها في التمثيل". 

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية اخري، عرض لـ رنا رئيس الفترة الماضية مسلسل «انترفيو»، وشاركها البطولة خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس في دور الجدة، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

اخر اعمال رنا رئيس 

وكان اخر اعمال رنا رئيس هي حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل والذي يحكي قصص حقيقية تتعلق بالأمراض والمشكلات النفسية، وضم مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، رنا رئيس، بسمة، والحكاية من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي.  

كما شاركت في فيلم حريم كريم٢، جسدت شخصية فتاة تعيش علاقة حب قوية مع الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، يُقدم الفيلم عقب مرور قرابة الـ18 عامًا من عرض الجزء الأول، الذي لعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، ريهام عبد الغفور، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

رنا رئيس تكشف سبب دخولها مجال التمثيل أحدث إطلالة رنا رئيس آخر أعمال الفنانة رنا رئيس آخر أعمال رنا رئيس أحدث أعمال رنا رئيس رنا رئيس

مواد متعلقة

آخر حلقات مسلسل انترفيو لـ رنا رئيس.. متى تُعرض؟

قبل ساعات من عرضه.. مسلسل "إنترفيو" بطولة رنا رئيس يتصدر التريند

قبل طرحه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "انترفيو" لـ رنا رئيس

قريبًا على watch it..تعرف على تفاصيل شخصية رنا رئيس في مسلسل انترفيو
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

خلافات جيرة.. التحقيق مع عاطل لاتهامه بالتعدي على مُدرس في العجوزة

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

خالد الغندور: كولر يتمسك بحمزة علاء ويرفض إعارته

صابر الرباعي لـ الفجر الفني: 'حفل ليبيا استثنائي يعكس حب الشعب للفن والموسيقى'

وكيل صحة سوهاج يكرم مسئولي خدمة المواطنين من فعاليات البرنامج التدريبي