رنا رئيس تكشف عن سبب دخولها مجال التمثيل

كشفت الفنانة رنا رئيس في بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمة الإعلامي إبراهيم فايق، عن سبب رغبتها في دخول مجال التمثيل منذ صغرها، موضحة أنها كانت تريد أن تستغل مشاعرها المدفونة وتظهرها أمام الشاشة.

رنا رئيس تكشف سبب دخولها مجال التمثيل

و قالت رنا رئيس: "كنت عايز أمثل من وأنا عندي 3 سنين، لأن والدتي شغالة ميكب آرتيست فكنت بروح معاها اللوكيشن واشوف الممثلين هناك"

واضافت رنا رئيس: "لما كبرت رغبة إني أبقى ممثلة زادت لأني مبعيطش قدام حد وبتصعب عليا نفسي مع إن دمعتي قريبة، وأنا لقيت إن ممكن أستغل مشاعري وأطلعها في التمثيل".

أحدث أعمال رنا رئيس

ومن ناحية اخري، عرض لـ رنا رئيس الفترة الماضية مسلسل «انترفيو»، وشاركها البطولة خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس في دور الجدة، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

اخر اعمال رنا رئيس

وكان اخر اعمال رنا رئيس هي حكاية ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل والذي يحكي قصص حقيقية تتعلق بالأمراض والمشكلات النفسية، وضم مسلسل حدث بالفعل حكاية ريش أبيض، مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، رنا رئيس، بسمة، والحكاية من تأليف فادي النجار، ومن إخراج هشام الرشيدي.

كما شاركت في فيلم حريم كريم٢، جسدت شخصية فتاة تعيش علاقة حب قوية مع الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، يُقدم الفيلم عقب مرور قرابة الـ18 عامًا من عرض الجزء الأول، الذي لعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، ريهام عبد الغفور، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.