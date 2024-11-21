محافظ مطروح يتفقد أقسام مركز بحوث الصحراء

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء اليوم الأربعاء على هامش معرض مصر الدولى للتمور عدد من أقسام مركز بحوث الصحراء والاطلاع على ما يمتلكه المركز من أبحاث علمية وأدوات تكنولوجيا حديثة مشيدا بجهود التعاون مع المركز ومحافظة مطروح في تقديم مزيد من الأبحاث والخدمات التنموية خاصة الزراعية وحصاد مياه الأمطار بعدد من المناطق والتجمعات الصحراوية بمطروح من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح.

وكذلك التعاون في العديد من الفعاليات كان آخرها إنطلاق فعاليات المدرسة الصيفية لطلاب الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية بمطروح،مع الايمان بأهمية البحث العلمى فى مواكبة قضايا العصر، والبحث عن كيفية الإستغلال الأمثل لما نمتلكه من موارد وإمكانيات لسد إحتياجاتنا ومطالبنا من زراعة ومياه وغيرها من مشروعات يهتم بها مركز بحوث الصحراء ودوره الفاعل في البحث عن مصادر جديدة للأجيال القادمة بهدف التنمية المستدامة.