حمادة هلال يشوق جمهوره لأحدث أغانيه بعنوان "ياريت أهالينا ما ربونا"

أعلن الفنان حمادة هلال عن قرب طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ياريت أهالينا ما ربونا"، والتي ستصدر خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.



منشور حمادة هلال عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام



نشر الفنان حمادة هلال البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وعلق قائلًا: "ياريت أهالينا ما ربونا"، مما أثار تفاعلا كبيرا من قِبل متابعينه.

منشور حمادة هلال

حمادة هلال يبدأ تصوير المداح 5

على صعيد آخر، بدأ هلال تصوير الجزء الخامس من مسلسله "المداح"، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم مثل هبة مجدي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وجوري بكر، تحت إخراج أحمد سمير فرج.

نهاية الجزء الرابع من مسلسل المداح

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح الجزء الرابع "أسطورة العودة" تصاعدًا في الأحداث حيث تمكن صابر المداح (حمادة هلال) من القضاء على الجن النمرود (أحمد خالد صالح) في مواجهة مثيرة، كما تمكن صابر من استخدام السيف الموروث من جده، وهو السلاح القادر على إنهاء شر النمرود، في مشهد مليء بالإثارة والتشويق.



الحلقة اختتمت العديد من خطوط القصة مع إبقاء بعض التساؤلات مفتوحة، مما يمهد الطريق لتطورات جديدة في الجزء القادم من السلسلة.

أحدث أغاني الفنان حمادة هلال

يذكر أن آخر أغنياته كانت "حصل"، والتي لاقت نجاحًا واسعًا وقدمها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات حازم إكس وألحان أورتيجا.