انتشال جثة طالب من ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، جثة طالب 16 عاما، لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وحُرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة عقب انتهاء التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات شبرا الخيمة يفيد بعثور الأهالي على جثة طالب تطفوا على مياه ترعة الإسماعيلية أمام شركة البترول بمسطرد.


وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب يدعى "محمد ا" 16 عاما، غرق أثناء الاستحمام بالترعة واللعب هو وأصحابه.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة للمتوفى، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي عزبه مراد بهتيم بشبرا الخيمة.

ترعة الاسماعيلية مديرية أمن القليوبية مياة ترعة الإسماعيلية مستشفى ناصر العام

مواد متعلقة

“الدفاع المدني” اللبناني يواصل انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في الخيام عقب غارات إسرائيلية

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 (فيديو هدف مصر)

عاجل.. أول تعليق من ميكالي بعد فوز منتخب مصرعلى ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

خلافات جيرة.. التحقيق مع عاطل لاتهامه بالتعدي على مُدرس في العجوزة

تعادل الفراعنة .. ملخص مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

خالد الغندور: كولر يتمسك بحمزة علاء ويرفض إعارته

صابر الرباعي لـ الفجر الفني: 'حفل ليبيا استثنائي يعكس حب الشعب للفن والموسيقى'

وكيل صحة سوهاج يكرم مسئولي خدمة المواطنين من فعاليات البرنامج التدريبي